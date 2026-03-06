Obaveštavamo Vas da TEMPO PLUS RETAIL KRALJEVO povodom Dana žena organizuje “VIKEND U RITMU DAME”. Pored specijalnih akcija, popusta i raznih pogodnosti, upriličili smo i propratni program za sve posetioce, kreativnu radionicu za najmladje, tango veče za starije posetioce, make up savete, različite aktivacije i vaučere, nagradne igre a tu je I dalje predivan foto korner koji posetiocima može doneti posebne nagrade.

U subotu, 7. marta, u periodu od 16 časova imamo kreativnu dečju radionicu pod nazivom “SVE ZA NJEN OSMEH” na kojoj će deca imati priliku da prave poklone za svoje drage dame, mame , bake, tete, drugarice i koje će im darivati sa specijalnim posvetama. Uz puno emocija, mašte i kreativnosti radionica donosi dobru energiju I lepu nameru darivanja našim damama.

U MAKE UP delu naše apoteke SUPER DR MAX gostuje profesionalna šminkerka, edukatorka i influenserka RACA ĐORĐEVIĆ koja će se družiti sa našim damama. Ona će 7. Marta biti na make up štandu od 16h časova I našim damama će biti podrška u smislu saveta za najnovine make up trendove, promovisanja kvalitetne italijanske šminku koju možete pronaći u Super Dr Max a koja će biti na popustu od 30 % povodom Dana žena. Pored popusta darujemo i kožne nesesere a dame će moći sa Racom da se šminkaju i nauče kako da što lepše izgledaju u skladu sa novim make up tokovima.

Ovom prilikom pozivamo sve posetioce i Kraljevčane od 7 do 77 da nam se pridruže od 18h časova na platou ispred našeg retaila kada će tango sekcija “TANGO 036” KUD-a “ABRAŠEVIĆ” održati javni čas najlepšeg ljubavnog plesa iz Argentne – TANGA.

SPORT VISION nagrađuje najsimpatičniji par fenomenalnom nagradom – PAR NOVIH PATIKA ZA OBOJE. Tokom tango plesa, promoterke SPORT VISION-a imaju specijalnu akciju za sve posetioce u kojoj svako osvaja fanatastičan popust od 1000 dinara. Ovo je sjajna prilika za lep romatničan provod ali I sjajne nagrade.

Svi će imati priliku da nauče osnovne korake, da se dobro zabave ali i budu nagrađeni. Nije takmičarskog karaktera, baziran je kao socijalni ples koji svako može da pleše i nauči, a mi ćemo aplauzom birati najsipatičniji par. Voditelj programa je beogradska glumica Staša Tešić a mi smo obezbelili I ozvučenje, kao i konfete, sparkove i dim mašine zahvaljujući MAGIC EVENT-u iz Kraljeva.

U toku je i GIVEAWAY koju organizujemo zajedno sa prodavnicom MADAME COCO. Darujemo set luksuzne posteljine povodom Dana žena a nagradnu igru možete propratiti i učestvovati na našoj Instagram stranici – tempoplus.kraljevo. Dobitinici nagrade biće objavljeni 6. marta kako bi svoju nagradu mogli da preuzmu u radnji Madame Coco tokom vikenda, u našem retail parku na adresi Adranska 111 u Kraljevu.

Madame Coco tokom vikenda ima sjajnu akciju za sve koji vole moderan, luksuzan i uredjan dom sa divnim detaljima. Omogućili su specijalan popust na ceo asortiman 50% + 50 %.

NIKE OUTLET ima fantastičan popust ovog vikenda na ceo ženski asortiman od 30% – od 6. do 8 marta.

SPORT VISION takođe ima i fenomenalan popust do 30 % na artikle sa obeležjem 6-08.03.2026. Snaga je u pokretu, pravoj podršci i opremi koja prati svaki korak svake aktivne dame.

METALAC ima fanstastičan popust od 15 % na aparate za negu lica i tela, a tokom celom meseca marta očekuju vas popusti od 15 % i na belu tehniku, 20% na male kućne aparate, 10% na televizore i klime i 10 % na sudopere i slavine.

N SPORT n fashion obradovao je kupce sa popustom od 20 % na novu kolekciju SS26.

Potražite popuste i ponude I u ostalim našim prodavnicama – SINSAY, PEPCO, CCC, apoteci BENU, AKSA, BLACK BEAR, SUPER DR MAX, PROTEINI.SI I PREKO REDA sve takodje u Tempo Plus Retail Parku na adresi ADRANSKA 111, Kraljevo. Radno vreme retaila je od 9 do 21 čas a naš MEGA MAXI otvoren je od 8 do 22 časa.

Srce – mesto gde počinje ljubav, dekoracija koja je predivna za fotografisanje je i dalje postavljena a I dalje traje nagradna igra. Pozivamo sve posetice da se uslikaju, taguju nas a mi ćemo na kraju meseca nagraditi najlepšu fotografiju na kojoj smo mi tagovani.

Mnogo razloga da nas posetite predstojećeg vikenda i provedete divan porodični dan, obradujete svoje dame popustima, poklonima, šminkom, vaučerima, akcijama ali I ljubavnim plesom. Poseta koja se uvek isplati!

Vaš TEMPO PLUS RETAIL PARK KRALJEVO