Sinoć je ukradena bista Antonija Ristića Pljakića, spomen obeležje koje je bilo postavljeno kao znak sećanja na ovu značajnu ličnost. Nestanak biste primećen je tokom jutra, dok se predpostavlja da je bista ukradena u noći između 06. I 07. marta,nakon čega je slučaj prijavljen nadležnim organima.

Ovo, nažalost, nije prvi vandalski čin usmeren ka spomen obeležjima. Ranije su oskrnavljene i biste Jova Kursule i Olge Jovičić Rite, dok je ovoga puta bista Antonija Ristića Pljakića potpuno uklonjena i ukradena.

Slučaj je prijavljen nadležnim organima koji će sprovesti dalju istragu, a za počiniocima ovog vandalskog čina se traga.