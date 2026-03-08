КРАЉЕВАЧКИ НАПРЕДЊАЦИ ЧЕСТИТАЛИ ДАМАМА 8.МАРТ

Градски одбор Српске напредне странке Краљево организовао је у недељу, 8. марта, промотивне штандове на више локација, где су чланови и активисти странке разговарали са грађанима и обележили Међународни дан жена.
Штандови су били постављени на Тргу српских ратника, на Малој и Великој пијаци, У Војном насељу, Ушћу, Рибници код поште и на Берановцу. Том приликом суграђанкама је указано поштовање и захвалност за све што свакодневно чине за своје породице и друштво.
Међународни дан жена је дан када са посебним поштовањем славимо све жене које су се кроз историју бориле за равноправност, достојанство и боље услове живота. Иако пут ка потпуној равноправности и даље траје, жене су својим радом, знањем и храброшћу показале да су темељ породице и снажан ослонац заједнице и државе.
Током разговора са грађанима истакнуто је да је политика Српске напредне странке усмерена на јачање породице, подршку женама и стварање услова за њихово равноправно учешће у свим сферама друштва. Брига о породичним вредностима, економско оснаживање жена, као и подршка мајкама и младим породицама остају један од важних приоритета политике коју странка спроводи.
Из Градског одбора Српске напредне странке Краљево поручили су да ће наставити да раде на унапређењу положаја жена и јачању породице као темеља здравог и стабилног друштва, јер је снажна породица основ напретка сваке државе.