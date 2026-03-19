Исплата редовне и привремене новчане накнаде за Фебруар 2026.

Национална служба за запошљавање обавештава јавност да ће преко Банке Поштанска штедионица исплатити редовну и привремену новчану накнаду за месец фебруар 2026. године.

Редовна новчана накнада за незапослена лица биће исплаћена у петак 20.03.2026.године, док ће привремена новчана накнада за лица која живе на и изван територије АП Косово и Метохија бити исплаћена у суботу 21.03. 2026. године.