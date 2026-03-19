TEMPO PLUS RETAIL PARK Vas poziva da ove subote provedete jedan lep I porodičan dan u našem šoping centru I da zajedno obeležimo lep praznik MLADENCE. Očekuje vas pored standardnih popusta I akcja u svim našim radnjama, nagrade ali I kreativna radionica povodom Mladenaca.

U subotu 21. marta u 16 časova očekuje nas interaktivna nagradna igra “Potraga za blagom” koja će biti

Održana u prodavnici bele tehnike, kućnih i baštenskih uređaja PREKO REDA.

Učesnici će imati priliku da osvoje fantastične nagrade koje daruje prodavnica Preko reda – negde u prodavnici biće sakrive nagrade poput tastature za kompjuter, bezičnog miša, slušalica, podloge za miša i drugih lepih nagrada ali I slatkiša koje ćete morati da pronadjete po mapi I instrukcijama naše voditeljke Staše.

Učešće je besplatno, svi osvajaju nagrade a nije potrebno prijavljivanje. Program počinje u 16 časova na parking ispred prodavnice – PREKO REDA u našem retail parku.

Od 17 časova zajedno sa cvećarom NBM Baloons iz Kraljeva organizujemo besplatnu radionicu pod nazivom “MIRISI PROLEĆA” koja je koncipirana više kao družaonice za odrasle ali se mogu priključiti I deca. Naučićemo da pravimo bukete od pravog cveća uz malo priče, divnih mirisa I šarenila. Očekuje nas 2 sata druženja I dobre energije a bukete koje napravite možete da poklonite dragim osobama, ukrasite svoje domove ili ponesete nekome na Mladence.

Naredni vikend će isto biti uzbudljiv. Imaćemo dečju kreativnu radionicu pod nazivom “Mali Don Kihot” 28. Marta u 17 časova.

Istog dana dana imamo aktivaciju u prodavnici Preko reda pod nazivom “PRVO KAFA, POSLE ŠOPING”. Pozivamo Kraljevčane na kafu sa nama u prodavnici Preko reda u Tempo plus retail parku sledeće subote 28. Marta od 14 do 19 časova.

Očekuje vas šank, muzika, bartender i najmirisnija kafa:

Prezentacija najkvalitetnijeg café aparata za domaćinstvo po najpovoljnijoj ceni

Beplatna degustacija i testiranje kafe i aparata poznatog italijanskog brenda

Veliki popusti u prodavnici Preko reda

Napravite pauzu, popij kaficu sa nama I iskoristi popuste n anašem retail Parku.