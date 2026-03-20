СТО ЈЕДАНАЕСТА СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА

На сто једанаестој, ванредној, седници Градског већа града Краљева, којом је председавао градоначелник др Предраг Терзић, већници су разматрали 24 тачке дневног реда.
Већници су донели три закључка од којих су два у вези са усвајањем Извештаја о раду за 2025. годину и Плана рада за 2026. годину Штаба за ванредне ситуације на територији града Краљева, а трећи се односи на доношење Оперативног плана одбране од поплава за водотокове II реда на територији града Краљева за 2026. годину.
Донети су Закључак о утврђивању текста Предлога програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2026. годину на територији града Краљева и Закључак о усвајању Извештаја о раду Жалбене комисије за период од 1. јануара 2025. године до 31. децембра 2025. године.
Чланови Већа донели су два решења од којих је једно о образовању Локалне комисије за пријем притужби и информисање грађана, а другим се утврђује право и одобрава исплате солидарне помоћи Ђорђу Видовићу, начелнику Градске управе града Краљева, по основу теже болести детета.
Донето је Решење о давању у закуп непокретности, коју ће у својству закупца користити Голубарско удружење „Летачи“ из Краљева, на одређено време, на период до 10 година.
Краљевачки већници позитивно су се изјаснили на Решење којим се поводом жалбе директора/овлашћеног лица „Гала-промет“ ДОО Краљево, поништава Решење Одељења за инспекцијске послове број: VIII-344-670/25 од 07.10.2025. године, а предмет враћа првостепеном органу на поновни поступак и одлучивање.
На седници Већа донето је десет решења којима се одбијају као неосноване жалбе странки из Краљева изјављене на решења Одељења за друштвене делетности Градске управе града Краљева.
Донето је Решење којим се усваја жалба странке из Краљева на Решење Одељења за друштвене делатности број: 5531-85-1/2023 од 06.12.2025. године, поништава жалбено решење и предмет враћа првостепеном органу на поновни поступак.
Градски већници донели су четири закључка којима се усвајају захтеви странака из Краљева, за плаћање дуга на рате, по основу закупа стана у Првомајској улици односно по основу Уговора о закупу стана у више месечних рата или у 60 (шездесет) једнаких месечних рата.
СТО ЈЕДАНАЕСТА СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА
