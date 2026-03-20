NAČELNIK RUO ADZIĆ ČESTITAO RAMAZANSKI BAJRAM

Načelnik Raškog upravnog okruga Stefan Adžić danas je čestitao Ramazanski bajram svim vernicima islamske veroispovesti.

“Svim vernicima islamske veroispovesti sa područja Raškog upravnog okruga želim da čestitam Ramazanski bajram i da vam Bog podari dobro zdravlje, obilje i sreću u vašim domovima i svako dobro”, poručio je Adžić.

U svojoj čestitki Adžić je dodao da ovi dani koji predstoje svim vernicima treba da donesu mir i ispune ih radošću. Naglasio je da “molitve i nade povežu vernike islamske veroispovesti u zajedništvu, dobročinstvu, solidarnosti i humanosti, povećavajući odanost i bratstvo, ljubav prema porodici i zajednici”.