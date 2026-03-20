SNS O POZIVU LOKALNOG FRONTA NA GRADJANSKI RAT

У последње време, све чешће смо сведоци отворених позива на насиље и дестабилизацију. Командант краљевачких блокадера, Предраг Воштинић, са тајкунских медија, недвосмислено упућује претње да ће, уколико изгубе на изборима, прибегнути оружаној борби како би преузели контролу.
Овакав став не само да представља напад на демократске вредности, већ и отворен позив на грађански рат. Порука о оружаном нападу представља озбиљну претњу безбедности наше земље. Не можемо дозволити да насилничке идеје постану нормализоване у нашем друштву и такви позиви не смеју проћи некажњено.
С обзиром да знамо о каквом човеку се ради, оном који има богатог искуства у заступању страних интереса у нашој земљи, можемо јасно закључити каква је агенда његових страних налогодаваца. Насиље, дестабилизација и грађански рат.
Да ли ће и овај блокадер, уколико му пронађу оружје, као и његов колега, бити толико “храбар” и бранити се тиме да му је подметнуто. У сваком случају, позивамо надлежне институције да ову претњу схвате озбиљно и заштите интересе Србије и њених грађана.
ГРАДСКИ ОДБОР СРПСКЕ НАПРЕДНЕ СТРАНКЕ КРАЉЕВО