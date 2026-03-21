VIŠE OD 70 HILJADA LJUDI NA SKUPU SNSa U BEOGRADU

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je danas sve svoje pristalice da izađu na lokalne izbore 29. marta, i rekao da će, ukoliko SNS ne dobije izbore čestitati protivnicima, a da će ukoliko pobedi slaviti.

On je na skupu u Beogradskoj areni naglasio da se na predstojećim lokalnim izborima borimo za Srbiju i otadžbinu.

“Godinu dana su nam uzimali živote i rušili Srbiju, pretili joj, mi niima nećemo samo ćemo ubedljivo da ih pobedimo. Posebna zahvalonost ženama šro su bile stub društva”, rekao je Vučić.

Rekao je i da je poslednjih godinu dana bio najteži period u njegovom žuvoru, kako profesionalno, tako i privatno, jer protivnici nema šta nisu izgovorili za članove njegove porodice.

“Hvala im što su uvek bili tu i kada su govorili za mog oca svašta i kada su mi decu terali iz Srbije. Sećam se tog 15. marta prošle godine kada su nam mnogi koje smo postavili na funkcije okrenuli leđa, a sećam se vas koji ste bili tu u Pionirskom parku i vašeg junaštva i čojstva. Nikoga niste uvredili, napali, napravili skaradni pokret, uništili traktor, samo ste stajali i pobedili. Moj najdublji naklon vama prijatelji”, rekao je Vučić i zaklučio da pobeda tek sledi.