Расписани јавни позиви за учешће у мерама активне политике запошљавања за 2026. годину

Национална служба за запошљавање 23. марта 2026. године расписала је 11 јавних позива, путем којих ће, кроз директну финансијску подршку послодавцима и незапосленим лицима, у мере активне политике запошљавања бити укључено више од 15.000 лица.
Као и претходних година, тежиште ће бити на теже запошљивим категоријама лица у које првенствено спадају: лица без основног образовања и завршене средње школе, млади до 30 година старости без радног искуства, жене, а посебно жене из мање развијених и девастираних подручја, особе са инвалидитетом, Роми и Ромкиње, корисници новчане социјалне помоћи и других услуга социјалне заштите, лица старости 50 и више година, дугорочно незапослена лица која посао траже дуже од 12 месеци, а посебно незапослена лица која посао траже дуже од 18 месеци, самохрани родитељи, супружници из породице у којој су оба супружника незапослена.
Већина јавних позива биће отворена до 30. новембра 2026. године, док је рок за подношење захтева за поједине мере намењене особама са инвалидитетом 31. децембар 2026. године. Јавни позив за доделу субвенција за самозапошљавање биће отворен до 15. маја 2026. године.
Национална служба за запошљавање расписала је осам јавних позива у оквиру Програма Гаранција за младе, путем којих ће, кроз директну финансијску подршку послодавцима и незапосленим лицима, у мереактивне политике запошљавања бити укључено више од 400 младих лица.
Гаранцијa за младе је програм који има за циљ да млади до 30 година старостидобију квалитетну понуду за посао, наставак образовања или праксу у року од четири месеца од уласка у статус незапослености или напуштања, односно завршетка формалног образовања, што ће да допринесе олакшаној транзицији младих на тржиште рада и подстакне њихово запошљавање.Програм Гаранције за младе се спроводи у три филијале Националне службе за запошљавање (Крушевац, Сремска Митровица и Ниш), односно у Нишавском, Сремском и Расинском округу, што обухвата територију од 20 јединица локалних самоуправа.
Захтеви за учешће у мерама подносе се надлежним организационим јединицама Националне службе за запошљавање, према месту рада лица или седишту послодавца, непосредно, путем поште или електронским путем.
Све информације у вези расписаних јавних позива су доступне на интернет страници www.nsz.gov.rs, путем званичних страница на друштвеним мрежама као и у свим организационим јединицама Националне службе за запошљавање.
Расписани јавни позиви за учешће у мерама активне политике запошљавања за 2026. годину
