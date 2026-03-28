Održana 112. sednica Gradskog veća grada Kraljeva

На сто дванаестој, ванредној, седници Градског већа града Краљева, којом је председавао градоначелник др Предраг Терзић, већници су, како није било предлога за измену и допуну, разматрали пет тачака дневног реда.
Донет је Закључак о усвајању извештаја Завода за јавно здравље Краљево о хигијенској исправности воде за пиће из градског водовода у току фебруара 2026. године и о праћењу квалитета ваздуха са евалуацијом резултата мерења за фебруар 2026. године.
Веће је донело Закључак о прихватању иницијативе за достављање предлога за реконструкцију коловозне конструкције улица и некатегорисаних путева уз 15% учешћа грађана.
Поступајући по Пресуди Управног суда I-7 У 55799/22 од 05.12.2025. године којом се уважава тужба странке из Жиче, кога заступа пуномоћник – адвокат из Краљева, Градско веће је донело Решење којим се поништава Решење Одељења за инспекцијске послове – Инспекција за саобраћај и путеве број 344-782/21-VIII од 26.10.2022. године, а списи предмета враћају првостепеном органу на поновни поступак и одлучивање, при чему ће то одељење узети као обавезујуће правно схватање и примедбе Управног суда.
На седници Градског већа, поступајући по Пресуди Управног суда I-9 У 18102/21 од 16.01.2026. године којом се уважава тужба Стамбене заједнице Југ Богданова 134 Краљево, коју заступа професионални управник из Краљева, краљевачки већници су донели Решење којим се списи предмета враћају Одељењу за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности – Комисији за спровођење поступка за доделу средстава за суфинансирање радова на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграда, уз налог за сачињавање одговарајућег предлога решења за седницу Градског већа града Краљева, при чему ће то одељење правно схватање и ставове Управног суда узети као обавезујуће.
Већници су, поступајући по Пресуди Управног суда I-7 У 6572/23 од 30.01.2026. године којом се уважава тужба странке из Краљева, Берановац, кога заступа пуномоћник – адвокат из Краљева, донели Решење којим се поништава Решење Центра за социјални рад Краљево број 55373-9259-1/2022 од 20.01.2023. године, исправљено Решењем тог органа под истим бројем од 27.01.2023. године, и којим се списи предмета враћају првостепеном органу на поновни поступак и одлучивање, при чему је првостепени орган везан правним схватањем и примедбама Управног суда.
Održana 112. sednica Gradskog veća grada Kraljeva
