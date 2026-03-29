АКТИВИСТИ БЛОКАДЕРСКИХ ЛИСТА УЗНЕМИРАВАЈУ И ПРЕТЕ ГРАЂАНИМА

Српска напредна странка обавештава јавност да активисти и лидери блокадерских листа од јутрос на најгрубљи начин узнемиравају, провоцирају и прете грађанима локалних самоуправа у којима се одржавају избори.
Поред тога што су на више локација напали и просторије и чланове СНС, претили репликама пиштоља, на основу сведочења људи који се јављају Српској напредној странци уочено је више организованих група која са собом носе уређаје за бежичну комуникацију, као и металне и дрвене шипке и сличне предмете.
Позивамо грађане да надлежним државним органима без одлагања пријаве сва непозната лица која им долазе на кућне адресе, заустављају их на улици, позивају телефоном и прете “да ће побити сву ћацад која гласа за Вучића”, “да је Вучићево време прошло, да буду паметни, јер знају шта их чека сутра” и све остале претње.
Српска напредна странка апелује на грађане да остану мирни, ове противзаконите радње блокадера имају за циљ да спрече демократски процес, онемогуће слободну изборну вољу грађана да изаберу представнике који се боре за јаку и слободарску Србију и чији је програм развој сваког дела Србије.