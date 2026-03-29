VUČIĆ PROGLASIO UBEDLJIVU POBEDU U SVIH 10 LOKALNIH SAMOUPRAVA

Rezultati izbora u 10 lokalnih samouprava:
1. Lučani – SNS ima 63,78 odsto
2. Sevojno – SNS ima 51,48 odsto
3. Majdanpek- SNS 65,64
4. Smederevska Palanka – SNS 58 odsto glasova, a studentska lista 29,22 odsto
5. Bor – SNS ima 49,22 odsto, a blokaderi 40,3 odsto
6. Kula – SNS 50,52 odsto
7. Kladovo – najubedljivija pobeda, 71, 99 odsto glasova odnela lista oko SNS, blokaderi 26,69 odsto
8. Bajna Bašta – SNS 53,49 odsto glasova, lista Ujedinjeni za Bajinu Baštu 41,35
9. Aranđelovac – 52,96 odsto glasova, “Studenti za Aranđelovac” 44,9 odsto glasova
10. Knjaževac – SNS 57,11 odsto