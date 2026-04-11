U SUSRET VASKRSU UZ SNS

U susret najvećem hrišćanskom prazniku Vaskrsu, praznična atmosfera danas je ispunila ulice Kraljeva.

Na više lokacija u gradu,od centra grada kod popularnog Milutina,Male pijace ,naselju Ribnica,Karadjordjevoj ulici ali i Ušću ,članovi Gradskog odbora SNS razgovarali su sa građanima, razmenjivali mišljenja i praznične čestitke, u duhu zajedništva, solidarnosti i međusobnog uvažavanja.

Sugrađani su rado zastajali, spremni za razgovor, uz otvorenu i neposrednu komunikaciju koja je obeležila današnji dan.

Pored druženja sa članovima SNS zabeleženo je i značajno interesovanje za učlanjenje, pa je ovaj susret obeležen i većim brojem novih članova, što, kako ističu, potvrđuje poverenje građana i njihovu želju da budu aktivni deo zajednice.

Svaki štand, bio je ukrašen Uskršnjim jajima,kao i raznim motivima ovog najradosnijeg praznika ,što je dodatno upotpunilo atmosferu.