ГРАДОНАЧЕЛНИК КРАЉЕВА ТЕРЗИЋ ЧЕСТИТАО УСКРС

Povodom najvećeg i najradosnijeg hrišćanskog praznika, sugrađanima koji Vaskrs slave, čestitke je uputio gradonačelnik grada Kraljeva dr Predrag Terzić, sa saradnicima.

„Proslavljajući Vaskrsenje Gospoda Isusa Hrista, koji vaskrse iz mrtvih radi nas i radi našega spasenja, molimo se da nas Gospod osnaži ljubavlju i milosrđem, učvrsti u veri i molitvi i podari život u miru i zajedništvu.

Nalazeći snažan podsticaj u bogočovečanskom trijumfu života nad smrću, koji je i naše Vaskrsenje, molimo se za snagu da trijumfujemo nad svim iskušenjima svakodnevice.

Neka radost nastupajućeg Vaskrsa ispuni duše i srca svih nas”, kaže se u čestitki.



Terzić je poželeo srećan i blagosloven Vaskrs, uz pozdrave HRISTOS VASKRSE! VAISTINU VASKRSE!“