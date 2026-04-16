TEMPO PLUS ORGANIZUJE FITNES DAN

Tempo plus organizuje FITNESS DAN u našem retail parku u Kraljevu, u saradnji sa kraljevačkim fitness centrom OLYMPIA

Olympia

Pozivamo sve kraljevčane u subotu 18.04.2026.od 15 do 18h da zajedno provedemo jedan lep sportski dan, malo vežbamo, malo se takmičimo, navijamo i povoljno šopingujemo

Planirano je oko 100 učesnika koji su se već prijavili putem linka, koji smo objavili mada prijava nije neophodna, dovoljno je samo da dodjete.

Više možete pogledati i na našoj Instagram stranici temoplus.kraljevo

Pogledaje vise

Očekuju vas:

– Vrhunski treneri na bini

– Challenge time – takmičenje u nekoliko fitness

disciplina, izdržljivost – plank, sklekovi, zgibovi itd..

– Pokloni za sve učesnike koje su obezbedili

@sport.time.balkans – Nike Outlet, @sportvisionsrbija i

@prekoreda.rs

– DJ i sjajno ozvučenje

– Degustacija ukusnih proteinskih napitaka i barova by @proteini.si_srbija

– Osveženje i snack

– Dobra energija i sunčano vreme

Svim učesnicima naši zakupci su spremili sjajne popuste, nagrade i poklone.

VELIKI POPUSTI SAMO OVOG VIKENDA:

Nike Outlet ima posebnu akciju i 30% popusta na

training i running asortiman, samo 18. i 19. aprila i

dodatan popust za učesnike fitness dana

Sport Vision daruje specijalne poklon vaučere za sve

učesnike ali i posetioce retail parka u subotu.

N sport ima fantastičnu RUNNING WEEK akciju

povodom Fitness dana, od 9.do 19.aprila 20% na novu

kolekciju, 30% na posebne asortimane i još dodatnih 10

% na to @nsportsrbija

Preko Reda samo ovog vikenda vraća poseban popust

na NutriBullet

PROTEINI.SI će predstaviti najnovije ukuse proteinskih napitaka i barova,

uz besplatnu degustaciju.

Posebne nagrade za Challenge time i takmičenje:

GLAVNA NAGRADA PATIKE SPORT VISION

Pripremili smo još puno nagrada koje su obezbedili naši glavni sponzori SPORT VISION, SPORTTIME – NIKE OUTLET,NSPORT, PROTEINI.SI I PREKO REDA

Dodjite da se družimo na adresi Adranska 111, Kraljevo!