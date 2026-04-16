TEMPO PLUS ORGANIZUJE FITNES DAN

Tempo plus organizuje FITNESS DAN u našem retail parku u Kraljevu, u saradnji sa kraljevačkim fitness centrom OLYMPIA
Pozivamo sve kraljevčane u subotu 18.04.2026.od 15 do 18h da zajedno provedemo jedan lep sportski dan, malo vežbamo, malo se takmičimo, navijamo i povoljno šopingujemo
Planirano je oko 100 učesnika koji su se već prijavili putem linka, koji smo objavili mada prijava nije neophodna, dovoljno je samo da dodjete.
Više možete pogledati i na našoj Instagram stranici temoplus.kraljevo
Očekuju vas:
– Vrhunski treneri na bini
– Challenge time – takmičenje u nekoliko fitness
disciplina, izdržljivost – plank, sklekovi, zgibovi itd..
– Pokloni za sve učesnike koje su obezbedili
@sport.time.balkans – Nike Outlet, @sportvisionsrbija i
@prekoreda.rs
– DJ i sjajno ozvučenje
– Degustacija ukusnih proteinskih napitaka i barova by @proteini.si_srbija
– Osveženje i snack
– Dobra energija i sunčano vreme
Svim učesnicima naši zakupci su spremili sjajne popuste, nagrade i poklone.
VELIKI POPUSTI SAMO OVOG VIKENDA:
Nike Outlet ima posebnu akciju i 30% popusta na
training i running asortiman, samo 18. i 19. aprila i
dodatan popust za učesnike fitness dana
Sport Vision daruje specijalne poklon vaučere za sve
učesnike ali i posetioce retail parka u subotu.
N sport ima fantastičnu RUNNING WEEK akciju
povodom Fitness dana, od 9.do 19.aprila 20% na novu
kolekciju, 30% na posebne asortimane i još dodatnih 10
% na to @nsportsrbija
Preko Reda samo ovog vikenda vraća poseban popust
na NutriBullet
PROTEINI.SI će predstaviti najnovije ukuse proteinskih napitaka i barova,
uz besplatnu degustaciju.
Posebne nagrade za Challenge time i takmičenje:
GLAVNA NAGRADA PATIKE SPORT VISION
Pripremili smo još puno nagrada koje su obezbedili naši glavni sponzori SPORT VISION, SPORTTIME – NIKE OUTLET,NSPORT, PROTEINI.SI I PREKO REDA
Dodjite da se družimo na adresi Adranska 111, Kraljevo!