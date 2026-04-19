ČESTITKA GRADONAČELNIKA KRALJEVA POVODOM IMENDANA GRADA

Градоначелник града Краљева др Предраг Терзић упутио је честитке суграђанима поводом Имендана Града – 19. априла, данa када је 1882. године, у част проглашења Краљевине Србије, Указом о промени имена, на жељу житеља, краљ Милан Обреновић вароши Карановац дао ново име – Краљево.
„Краљево је град богате и бурне историје који је изнедрио бројне личности које су својим ликом и делима проносили, и проносе, краљевско име и ван граница наше земље. Можемо се похвалити значајним историјским и културним знаменитостима, имамо се за чим окренути, али морамо и у будућност гледати.
Чувајући своју историју и традицију, у знак сећања на све знамените Краљевчане, треба да наставимо да унапређујемо и развијамо свој град, да стварамо што боље услове за живот у њему заједничким радом, упорношћу и истрајношћу.
Краљево је један од ретких градова који има привилегију да слави два рођендана – Дан Града – Краљевдан, 7. октобра, и Имендан, 19. априла, поносно носећи своје краљевско име већ 144 године.
Желим нам да, свесни историје свог града, чврстим корацима газимо напред и својим делима наставимо да градимо светлу и бољу будућност на корист Града и његових житеља. Честитам свим Краљевчанима Имендан Града“, навео је градоначелник Краљева др Предраг Терзић у честитки коју је поводом Имендана упутио суграђанима.