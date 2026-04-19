GrO SNS KRALJEVO I DANAS SA GRADJANIMA U CENTRU GRADA

Gradski odbor Srpske napredne stranke u Kraljevu pokazao je visoku aktivnosti tokom jučerašnjeg i današnjeg dana, organizujući seriju promotivnih štandova na više ključnih lokacija u gradu.

Kako su istakli, cilj ovih aktivnosti bio je neposredan razgovor sa sugrađanima o aktuelnim projektima, planovima za dalji razvoj lokalne samouprave, ali i podela informativnog materijala.

Uz prisustvo brojnih aktivista i lokalnih funkcionera, štandovi su poslužili za razmenu mišljenja, čime je stranka nastojala da dodatno učvrsti komunikaciju sa građanima Kraljeva i sasluša njihove predloge direktno na terenu.