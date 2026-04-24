115 SEDNICA GRADSKOG VECA GRADA KRALJEVA

На сто петнаестој, ванредној, седници Градског већа града Краљева, којом је председавао градоначелник др Предраг Терзић, већници су разматрали пет тачака дневног реда.
Донет је Закључак о усвајању извештаја Завода за јавно здравље Краљево о хигијенској исправности воде за пиће из градског водовода у Краљеву у току месеца марта 2026. године и о праћењу квалитета ваздуха са евалуацијом резултата мерења за 2026. године.
Већници су донели Решење о признавању трошкова уложених средстава закупцу пословног простора у Улици Милоша Великог број 2 у Краљеву – ПР „Брза храна Галија 2014“ и умањењу закупнине у износу од 50% од месечне закупнине за период који одговара висини уложених средстава.
Донето је Решење о утврђивању висине непрофитне закупнине за стан изграђен у оквиру компоненте 1А Потпројекта 9 Регионалног стамбеног програма у Републици Србији.
Чланови Већа позитивно су се изјаснили на Решење о утврђивању висине непрофитне закупнине за станове у зградама у улици Првомајској број: 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51 и 53 на катастарским парцелама број 450/110, 450/82 и 450/71, све КО Кованлук, и за стамбени објекат у улици Првомајској бб, на катастарској парцели број 450/76 КО Кованлук.
Већници су донели Решење о утврђивању висине непрофитне закупнине за станове у згради у улици Зеке Николајевића број 2Б на катастарској парцели број 4017 КО Краљево.