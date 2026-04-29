NASILJE BLOKADERA U KRALJEVU ,BAČEN SUZAVAC ,IMA POVREDJENIH

Blokaderi su ponovo večeras izazvali haos u Kraljevu tako sto su napali pristalice SNSa koji su mirno bili okupljeni na raskrsnici kod Auto-moto saveza Srbije .

Oni su u jednom trenutku prišli kraljevačkim naprednjacima, bacili suzavac, i tom prilikom troje aktivista SNSa je povređen i hitno prebačeno u OB “Studenica”. Blokaderi su tokom veceri vise puta prelazili ulicu i provocirali okupljene naprednjake koji su sve vreme ostali mirno da stoje.

I ovom prilikom blokaderi su još jednom pokazali da je njihova jedina politika samo nasilje.