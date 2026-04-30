ГРАДСКО ВЕЋЕ УСВОЈИЛО ПЛАН ЗА НАПУШТЕНЕ ПСЕ И ИНФРАСТРУКТУРУ У СЕЛИМА

30. AРРИЛ 2026.
На сто шеснаестој, ванредној, седници Градског већа града Краљева, којом је председавао градоначелник др Предраг Терзић, већници су разматрали осам тачака дневног реда.
Донет је Програм контроле и смањења популације напуштених паса на територији града Краљева.
Градски већници позитивно су се изјаснили на три закључка о прихватању иницијативе Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“ за достављање предлога за реконструкцију коловозне конструкције улица и некатегорисаних путева уз 15% учешћа грађана односно за изградњу и реконструкцију мреже и објеката водовода и фекалне канализације у зони и изван зоне надлежности ЈКП „Водовод“.
Донето је Решење о додели гаражног простора у улици Милоша Великог број 4 у Краљеву закупцу из Чукојевца, Краљево.
Већници су донели три решења од којих се једно односи на отуђење КП број 4295/8 КО Краљево, градско грађевинско земљиште, земљиште под зградом и другим објектом, у корист странке из Краљева, непосредном погодбом, као земљиште за редовну употребу објекта, друго је у вези са отуђењем КП број 2764/23 КО Краљево, градско грађевинско земљиште, у корист странке из Краљева, непосредном погодбом, ради исправке граница суседне парцеле и треће је за отуђење КП број 2891/3 КО Тавник, грађевинско земљиште ван граница ГГЗ, у корист Аеродроми Србије д.о.о. Ниш из Краљева, непосредном погодбом.