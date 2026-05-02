PRISTALICA VUČIĆA SVE VIŠE U KRALJEVU

Srpska napredna stranka Kraljevo iskoristila je današnje subotnje popodne za organizaciju štanda kod Zadužbine, na samom ulazu u strogi centar grada.

Funkcioneri i aktivisti stranke bili su na raspolaganju sugrađanima za sva pitanja i probleme, dok je nova energija mladih članova naišla na pozitivan odziv Kraljevčana.

Mnogi su ovaj dan iskoristili da pristupe Srpskoj naprednoj stranci i svojom podrškom osnaže zajedničku politiku Aleksandra Vučića.

Građani su za Televiziju Kraljevo istakli da je kvalitet života danas na znatno višem nivou, naglasivši da su im sada dostupni brojni sadržaji i povoljnosti koji su pre dolaska SNS-a na vlast bili nedostižni.

Kraljevački naprednjaci su poručili da ih u narednom periodu očekuju još aktivnosti koje će doneti novu energiju, optimizam i još veću povezanost sa građanima.