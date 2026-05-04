DO VIDOVDANA OTVARANJE DEONICE KRALJEVO ČAČAK

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da će deonica Čačak-Kraljevo biti potpuno završena i puštena u saobraćaj do Vidovdana.

“Čačak-Kraljevo otvaramo do Vidovdana. Potpuno gotovo do Vidovdana, sve otvoreno, do Adrana idete. Ostaje nam samo još parče koje nije Čačak-Kraljevo, već nam ostaje ono parče od Vrbe do Adrana. Čačak-Adrani imate sve vreme autoput i odatle bi trebalo da se produži brza saobraćajnica, da se pravi posebna petlja i da se produži sa brzom saobraćajnicom prema Bogutovcu, Raški i Novom Pazaru i Jarinju”, rekao je Vučić.