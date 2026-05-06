VUČIĆ:IZBORI OVE GODINE ALI KADA TO BUDE NAJPOVOLJNIJE ZA DRŽAVU

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će u naredne dve do tri nedelje pokrenuti portal na kom će građani moći da prijave bahate funkcionere i dodao da je to problem o kojem mu ljudi pišu svakodnevno.

“Uskoro ću da otvorim jedan portal gde ću samo o tome da govorim i gde ću da pozovem ljude da mi prijavljuju sve. Ne znam tačno kako će sve da funkcioniše, ali je to bila moja ideja, ili će da bude na nekoj od mreža, gde će ljudi moći da mi prijave sve bahate funkcionere uključujući i ljude oko mene”, rekao je Vučić.

Istakao je da su za zemlju suštinski važni rezultati, ali da je za poverenje ljudi borba i pobeda nad tim “znaš ti ko sam ja” važnija od svega.