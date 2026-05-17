SAOPŠTENJE GrO SNS KRALJEVO

САОПШТЕЊЕ ГРАДСКОГ ОДБОРА СРПСКЕ НАПРЕДНЕ СТРАНКЕ У КРАЉЕВУ
Градски одбор Српске напредне странке Краљево најоштрије осуђује још један очајнички политички перформанс Ивана Матовића, представника једног дела краљевачке опозиције и човека против кога се води поступак за рушење уставног поретка Републике Србије.
Док се у Србији гради, ради и повезује народ, Матовић поново покушава да политички профитира на проблемима насталим услед великих инфраструктурних радова. Да, теретни саобраћај и механизација ангажована на изградњи ауто-пута оптерећују локалне путеве, али управо је изградња ауто-пута највећи развојни пројекат за Краљево у последњих неколико деценија. Тај ауто-пут значи нова радна места, инвестиције, брже повезивање, долазак фабрика, већу безбедност и будућност за све Краљевчане.
За разлику од Ивана Матовића који иза себе нема ниједан пројекат, ниједну инвестицију, ниједно дело по коме ће га грађани памтити осим по снимању и блаћењу политичких неистомишљеника, политика и посвећен рад Александра Вучића развија Краљево и Србију.
Шта је конкретно Иван Матовић урадио за Краљево током свих ових година његовог политичког ангажмана и одборничког мандата? Шта је изградио? Коме је помогао? Где су резултати његове политике осим камера, снимања и бескрајног лутања по Краљеву у покушају да га неко још увек примети?
Матовићева политика се свела на галаму, мржњу и покушај да сопствену политичку пропаст сакрије иза друштвених мрежа и празних прича.
И оно што је најпарадоксалније да не помиње Александра Вучића, Дарка Глишића и чланове Српске напредне странке, нико му не би ни гледао те његове будалаштине и политичке представе без публике. Јасна нам је његова хистерија јер сви у Краљеву знају да Матовићев рејтинг из дана у дан пада и да ће му цензус остати недосањан сан.
Народ не верује онима који шире незадовољство и нападају све што се у Србији гради, већ онима који раде, граде и боре се за напредак сваког дела Краљева. Градски одбор Српске напредне странке Краљево наставиће да подржава развојне пројекте, изградњу путева, ауто-пута и бољу будућност за све грађане, без обзира на нападе оних којима смета сваки успех Србије.