Сајам образовања и професионалне оријентације у Краљеву

Национална служба за запошљавање филијала у Краљеву у сарадњи са Школском управом, Регионалном развојном агенцијом за просторни и економски развој Рашког и Моравичког округа и Регионалном привредном комором Краљево организовала је Сајам образовања и професионалне оријентације у холу ОШ „Свети Сава“. Сајам образовања и професионалне оријентације намењен је ученицима основних школа којима се представило 12 средњих школа из Краљева и Врњачке Бање. Око 2000 основаца имало је прилику да се упозна са могућностима за даље школовање и правилним одабиром занимања.