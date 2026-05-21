118 SEDNICA GRADSKOG VEĆA

На сто осамнаестој, ванредној, седници Градског већа града Краљева, којом је председавао заменик градоначелника града Краљева Владимир Мимовић, већници су разматрали седам тачака дневног реда.
Градско веће је утврдило Нацрт локалног акционог плана за социјалну инклузију Рома и Ромкиња на подручју града Краљева за период 2026-2030. године и упутило Јавни позив за учешће на Јавној расправи о Нацрту локалног акционог плана.
Чланови Већа су огласили Јавни конкурс за попуњавање положаја заменика начелника Градске управе града Краљева.
Донето је решење о расподели средстава из буџета града Краљева за пројекте којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања за 2026. годину.
Већници су се позитивно изјаснили на Одлуку о избору пројеката за финансирање или суфинансирање пројеката традиционалних цркава и верских заједница за изградњу, одржавање и обнову црквених и веских објеката на територији града Краљева.
Градски већници су донели Решење о коришћењу средстава текуће буџетске резерве у износу од 5.500.000,00 динара за измирење рачуна Предшколске установе „Олга Јовичић Рита“ за боравак деце у Дечјем одмаралишту „Гоч“ и дневнице запослених.
Донето је решење којим се даје у закуп непокретност у јавној својини града Краљева и то посебни део објекта-банкомат, на катастарској парцели број 8767 КО Ушће, који у својству закупца користи NLB Komercijalna banka AD Beograd.
Већници су донели Решење о давању на коришћење покретне ствари -железничког вагона, инвентарски број 15262, Народном музеју у Краљеву.
На сто осамнаестој, ванредној, седници Градског већа града Краљева, којом је председавао заменик градоначелника града Краљева Владимир Мимовић, већници су разматрали седам тачака дневног реда.