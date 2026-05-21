118 SEDNICA GRADSKOG VEĆA

Od autora rtv-kv -
На сто осамнаестој, ванредној, седници Градског већа града Краљева, којом је председавао заменик градоначелника града Краљева Владимир Мимовић, већници су разматрали седам тачака дневног реда.​
Градско веће је утврдило Нацрт локалног акционог плана за социјалну инклузију Рома и Ромкиња на подручју града Краљева за период 2026-2030. године и упутило Јавни позив за учешће на Јавној расправи о Нацрту локалног акционог плана.
​Чланови Већа су огласили Јавни конкурс за попуњавање положаја заменика начелника Градске управе града Краљева.
​Донето је решење о расподели средстава из буџета града Краљева за пројекте којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања за 2026. годину.
​Већници су се позитивно изјаснили на Одлуку о избору пројеката за финансирање или суфинансирање пројеката традиционалних цркава и верских заједница за изградњу, одржавање и обнову црквених и веских објеката на територији града Краљева.
​Градски већници су донели Решење о коришћењу средстава текуће буџетске резерве у износу од 5.500.000,00 динара за измирење рачуна Предшколске установе „Олга Јовичић Рита“ за боравак деце у Дечјем одмаралишту „Гоч“ и дневнице запослених.
​Донето је решење којим се даје у закуп непокретност у јавној својини града Краљева и то посебни део објекта-банкомат, на катастарској парцели број 8767 КО Ушће, који у својству закупца користи NLB Komercijalna banka AD Beograd.
​Већници су донели Решење о давању на коришћење покретне ствари -железничког вагона, инвентарски број 15262, Народном музеју у Краљеву.

