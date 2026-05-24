ОСКРНАВЉЕН СПОМЕНИК ВЛАДИМИРУ БОГАВЦУ

У парку код Духовног центра у Краљеву оштећен је споменик Драгославу Богавцу, након што је биста одвојена од постамента. Ово је већ трећи случај скрнављења споменика од почетка године на територији града, што је изазвало забринутост јавности и надлежних институција.
Подсећамо, претходно су оштећени споменици Олги Јовичић Рити у истом парку, као и споменик Антонији Ристић Пљакић у парку Пљакин шанац. Учестали напади на спомен-обележја представљају удар на културно и историјско наслеђе Краљева и захтевају хитну реакцију надлежних органа.
Брзом интервенцијом Завода за заштиту споменика културе Краљево, у сарадњи са ЈКП „Чистоћа“ Краљево и ЈП за уређивање грађевинског земљишта, биста Драгослава Богавца биће уклоњена из парка како би се спречила даља оштећења. У складу са условима и мерама техничке заштите Завода, у наредном периоду биће приступљено рестаурацији споменика и његовом враћању на првобитно место.
Случај је пријављен полицији која је јутрос одмах извршила увиђај у присуству правника Завода.