Упознај послодавца – компанију “ Kromberg & Schubert“у Краљеву

Национална служба за запошљавање (НСЗ) – Филијала Краљево позива незапослена

лица, као и оне који су у потрази за новим запослењем, да дођу у НСЗ Филијалу

Краљево где ће представници компаније „Kromberg & Schubert“ из Крушевца

представити своју фирму, радне услове и отворене позиције и обавити интервјуе за

посао за заинтересованим кандидатима.

Догађај ће се одржати 27. маја 2026. године, од 10 до 14 часова, у великој сали

Филијале Краљево, Улица Цара Душана 78.

Компанији „Kromberg & Schubert“ потребни су:

* оператери у производњи

* контролори квалитета

* достављачи материјала

* механичари

Оглашене позиције односе се на оба пола.

За кандидате који прођу селекцију, биће организован превоз до Крушевца.

Пре почетка презентације компаније НСЗ је организовала обуку за активно тражење

посла, која ће им помоћи да што боље саставе свој CV и припреме се за разговор за посао.

Разговор потенцијалних кандидата биће организован истог дана у просторијама НСЗ.