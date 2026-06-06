OGROMNA PODRŠKA SNSu SA NARODNOG VESELJA U OPLANIĆIMA

U Kraljevackom selu Oplanici GrO SNS Kraljevo organizovao je veliko narodno

veselja kome su prisustvovali visoki stranacki zvanicnici iz Beograda. Vise od

hiljadu i petsto ljudi na ovom skupu pokazalo je da podrzava politiku predsednika Srbije

Aleksandra Vucica i da je njihov prvi izbor SNS.

Uz tradicionalno posluzenje,narodnu muziku i DJ-a, druzenje je trajalo vise sati,

dok je za najmladje posetioce bio organizovan i prigodan program uz animatore.