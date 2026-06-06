U Kraljevackom selu Oplanici GrO SNS Kraljevo organizovao je veliko narodno
veselja kome su prisustvovali visoki stranacki zvanicnici iz Beograda. Vise od
hiljadu i petsto ljudi na ovom skupu pokazalo je da podrzava politiku predsednika Srbije
Aleksandra Vucica i da je njihov prvi izbor SNS.
Uz tradicionalno posluzenje,narodnu muziku i DJ-a, druzenje je trajalo vise sati,
dok je za najmladje posetioce bio organizovan i prigodan program uz animatore.
OGROMNA PODRŠKA SNSu SA NARODNOG VESELJA U OPLANIĆIMA
U Kraljevackom selu Oplanici GrO SNS Kraljevo organizovao je veliko narodno