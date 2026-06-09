DAN ŽALOSTI MILOVAN JOVANOVIC

IN MEMORIAM MILOVAN JOVANOVIĆ (1989 – 2026)

Povodom smrti starijeg vodnika Milovana Jovanovića koji je tragično nastradao 4. juna 2026. godine kao pripadnik mirovnih snaga Ujedinjenih nacija u Libanu, 10. jun proglašava se Danom žalosti na teritoriji grada Kraljeva.

Kako je prenelo Ministarstvo odbrane, stariji vodnik Milovan Jovanović bio je angažovan u sastavu mirovnih snaga Ujedinjenih nacija u Libanu. Ranjen je zbog pada projektila na bazu UN u kojoj su smeštene mirovne snage, uključujući i deo srpskog kontingenta.

Nakon ranjavanja pružena mu je hitna medicinska pomoć u bolnici unutar baze, a potom je helikopterom transportovan do univerzitetskog medicinskog centra u Bejrutu, gde je preminuo oko 04.00 časa po lokalnom vremenu.

Stariji vodnik Milovan Jovanović je rođen 6. juna 1989. godine u Kraljevu. Za sobom je ostavio suprugu i dvoje maloletne dece. Na službi u Vojsci Srbije je bio od 10. decembra 2011, a u mirovnoj misiji u Libanu – od januara ove godine.