VEČNO SEĆANJE NA VOJNIKA MILOVANA JOVANOVICA POGINULOG U LIBANU

Večno sećanje na vojnika Milovana Jovanovića poginulog u Libanu

Komemoracija starijeg vodnika pripadnika Vojske Srbije Milovana Jovanovića, koji je tragično nastradao 4. juna u svojoj trideset sedmoj godini, kao pripadnik mirovnih snaga Ujedinjenih nacija u Libanu, danas je održana u kasarni u Ribnici u Kraljevu, nakon čega je usledio ispraćaj i sahrana uz vojne počasti.

Zbog tragične pogibije i preranog gubitka mladog vojnika Republike Srbije, inače rođenog Kraljevčanina, danas je 10. juna, na teritoriji grada Kraljeva proglašen Dan žalosti.

Tokom celog dana, na svim javnim ustanovama i institucijama zastave su spuštene na polovinu jarbola odnosno koplja.

Tog četvrtog juna 2026. godine, Jovanović koji se nalazio na šestomesečnoj mirovnoj misiji, je teško ranjen od posledica pada projektila na vojnu bazu UN u kojoj su bile smeštene mirovne snage, uključujući i deo srpskih pripadnika Vojske Srbije. Nakon ranjavanja, stariji vodnik, prebačen je hitno na dalje lečenje, ali po lokalnom vremenu u Bejrutu, tačno u 4.00 časova, Milovan Jovanović je preminuo.

Iz Bejruta su telo stradalog vojnika ispratile brojne kolege, kako iz Srbije, tako i iz drugih zemalja.

U mirovnoj misiji Jovanović je trebalo da ostane još mesec dana, kada je planiran njegov povratak u matičnu vojnu bazu u kasarni Jovo Kursula u Kraljevu.

Porodica, kolege, prijatelji i cela Srbija, danas su se sa tugom i ogromnim bolom oprostili od Milovana Jovanovića koji je svojom čašću i odanošću dao život u misiji koja je imala za cilj da obezbedi mir. Iako učeni od prvih vojničkih koraka da je smrt uvek blizu njih i da opasnost vreba na svakom koraku, za ovakav nenadoknadiv gubitak ne postoje reči utehe koje mogu ublažiti nesreću porodice koja je ostala iza njega.

Stariji vodnik Milovan Jovanović je rođen 6. juna 1989. godine u Kraljevu. Na službi u Vojsci Srbije je bio od 10. decembra 2011. godine. Za sobom je ostavio suprugu i dvoje maloletne dece.