ZAVRSNI ISPIT ZA POLAZNIKE OSNOVNOG OBRAZOVANJA ZA ODRASLE

ZAVRSNI ISPIT ZA POLAZNIKE OSNOVNOG OBRAZOVANJA ZA ODRASLE

Od autora rtv-kv -
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Dok ucenici sirom Srbije danas polazu zavrsni ispit iz predmeta srpskog odnosno maternjeg jezika, polaznici funkcionalnog obrazovanja za odrasle, danas u osnovnoj “Jovan Cvijic” u Sirci polazu objedinjeni zavrsni test kao priliku da steknu osnovno obrazovanje i time otvore nove profesionale i zivotne
mogucnosti.

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