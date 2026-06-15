ZAVRSNI ISPIT ZA POLAZNIKE OSNOVNOG OBRAZOVANJA ZA ODRASLE

Dok ucenici sirom Srbije danas polazu zavrsni ispit iz predmeta srpskog odnosno maternjeg jezika, polaznici funkcionalnog obrazovanja za odrasle, danas u osnovnoj “Jovan Cvijic” u Sirci polazu objedinjeni zavrsni test kao priliku da steknu osnovno obrazovanje i time otvore nove profesionale i zivotne

mogucnosti.