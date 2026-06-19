Znanje, podrška i kompletno rešenje za savremenog poljoprivrednika

U vremenu kada je poljoprivreda suočena sa sve većim izazovima – od nedostatka radne snage, rasta troškova proizvodnje, do neizvesnih vremenskih uslova – jedno je sigurno:
bez savremene mehanizacije nema stabilne i profitabilne proizvodnje.
Ono što izdvaja KRUŠKU nije samo prodaja, već pristup.
Kompanija aktivno radi na edukaciji poljoprivrednih proizvođača:
– kako koristiti subvencionisane kredite
– kako optimizovati investicije
– kako unaprediti proizvodnju
Jer prava vrednost nije u mašini –već u načinu na koji se koristi.
Za razliku od klasične prodaje, KRUŠKA Čačak svojim klijentima nudi kompletan sistem podrške:
✔ izbor adekvatnog traktora i mehanizacije
✔ savetovanje u skladu sa potrebama gazdinstva
✔ pomoć u korišćenju subvencija
✔ priprema kompletne dokumentacije
✔ organizacija finansiranja
✔ isporuka na adresu
✔ servis i postprodajna podrška
Grad Kraljevo subvencije za mehanizaciju do 500.000,00 rsd
Povraćaj do 50%
Subvencionisana kamatna stopa
Obezbeđen servis i garancija
KRUŠKA ČAČAK
TEL 066 373 323, 066 273 323
WWW.KRUSKASHOP.RS