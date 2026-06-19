Znanje, podrška i kompletno rešenje za savremenog poljoprivrednika

U vremenu kada je poljoprivreda suočena sa sve većim izazovima – od nedostatka radne snage, rasta troškova proizvodnje, do neizvesnih vremenskih uslova – jedno je sigurno:

bez savremene mehanizacije nema stabilne i profitabilne proizvodnje.

Ono što izdvaja KRUŠKU nije samo prodaja, već pristup.

Kompanija aktivno radi na edukaciji poljoprivrednih proizvođača:

– kako koristiti subvencionisane kredite

– kako optimizovati investicije

– kako unaprediti proizvodnju

Jer prava vrednost nije u mašini –već u načinu na koji se koristi.

Za razliku od klasične prodaje, KRUŠKA Čačak svojim klijentima nudi kompletan sistem podrške:

✔ izbor adekvatnog traktora i mehanizacije

✔ savetovanje u skladu sa potrebama gazdinstva

✔ pomoć u korišćenju subvencija

✔ priprema kompletne dokumentacije

✔ organizacija finansiranja

✔ isporuka na adresu

✔ servis i postprodajna podrška

Grad Kraljevo subvencije za mehanizaciju do 500.000,00 rsd

Povraćaj do 50%

Subvencionisana kamatna stopa

Obezbeđen servis i garancija

KRUŠKA ČAČAK

TEL 066 373 323, 066 273 323

WWW.KRUSKASHOP.RS