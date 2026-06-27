VUČIĆ SA PREKO 4000 LJUDI U OPLANIĆIMA KOD KRALJEVA

Nakon jučerašnjeg otvaranja dela Moravskog koridora predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetio je selo Oplanići kod Kraljevo, gde je organizovano Veliko narodno veselje. U atmosferi ispunjenoj muzici, pesmom i druženjem, okupilo se preko dve hiljade građana. Iz Oplanića je poslata poruka da Srbija nastavlja putem razvoja, novih investicija i velikih infrastrukturnih projekata. Kraljevo je uz predsednika Vučića pokazalo da stabilnost i ekonomski napredak donose rezultate i da Srbija pobeđuje verom u svoju budućnost.