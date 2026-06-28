PROPAO VIDOVDANSKI SKUP BLOKADERA U KRALJEVU

Све се јасно видело на Видовдан
Блокадери су недељама најављивали „историјски скуп“, позивали грађане из свих крајева Србије и стварали утисак да ће Краљево данас бити преплављено људима. После свих великих речи и још већих очекивања, на Видовдан се све јасно видело. Толико најављивана „масовност“ на крају је могла без већих проблема да стане под дрворед у центру града. Испоставило се да је било више објава на друштвеним мрежама него људи на самом скупу.
Када се подвуче црта, једини „историјски“ моменат овог скупа јесте несразмера између великих најава и скромног одзива. Грађани су још једном показали да Краљево не живи од политичких перформанса, већ од рада, развоја и одговорности.
Када се угасе камере, спусте транспаренти и заврши политичка представа, остаје само истина. А истина је да Краљевчани желе мир, рад, стабилност и одговорност. Видовдан у Краљеву је показао оно што су сви могли да виде, да пиштање у празно и скакање не могу да замене програм, идеје и одговорност према грађанима.