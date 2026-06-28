VIŠE OD 3000 KRALJEVČANA NA SKUPU U BEOGRADU

“Gradski odbor Srpske napredne stranke Kraljevo upućuje iskrenu zahvalnost svim Kraljevčankama i Kraljevčanima koji su svojim prisustvom uveličali veliki narodni skup u Beogradu i još jednom pokazali snažnu podršku politici Srpske napredne stranke i predsedniku Aleksandru Vučiću.

Više od 3.000 građana iz Kraljeva bilo je deo veličanstvenog skupa, pokazujući jedinstvo, odgovornost i veru u Srbiju koja nastavlja da se razvija, gradi i pobeđuje. Ponosni smo što je Kraljevo još jednom bilo među gradovima koji su dali snažan doprinos ovom istorijskom danu.

Hvala svakom čoveku koji je svojim dolaskom poslao jasnu poruku da podržava politiku mira, stabilnosti, ekonomskog napretka i daljeg razvoja naše zemlje. Upravo je podrška naroda najveća snaga za nastavak borbe za još jaču i uspešniju Srbiju.

Nastavljamo da radimo još posvećenije, u interesu svih građana, sa verom u snažno, jedinstveno i uspešno Kraljevo i Srbiju”, navodi se u saopstenju.