VIČIĆ POSTHUMNO ODLIKOVAO VOJNIKA JOVANOVIĆA

Grad Kraljevo ima sjajne vesti za sve roditelje đaka prvaka koji od prvog septembra kreću u školu.
Kako je istaknuto, biće obezbeđena sredstva u iznosu od 10.000 dinara po učeniku, što će pokriti troškove za kupovinu svih knjiga
Ova odluka je doneta sa primarnim ciljem da se roditeljima olakša značajan finansijski izdatak koji donosi polazak u školu. Na ovaj način, lokalna samouprava želi da pruži direktnu i konkretnu podršku porodicama.
Naglašeno je da ovom odlukom Kraljevo ide u korak sa drugim razvijenim gradovima u Srbiji koji takođe sistemski pomažu roditeljima na početku školske godine.
Rebalansom budžeta doneta je odluka da se obezbede novčana sredstva za kupovinu udžbenika za sve prvake na teritoriji grada Kraljeva.