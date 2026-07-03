VIČIĆ POSTHUMNO ODLIKOVAO VOJNIKA JOVANOVIĆA

Grad Kraljevo ima sjajne vesti za sve roditelje đaka prvaka koji od prvog septembra kreću u školu.

Kako je istaknuto, biće obezbeđena sredstva u iznosu od 10.000 dinara po učeniku, što će pokriti troškove za kupovinu svih knjiga

​Ova odluka je doneta sa primarnim ciljem da se roditeljima olakša značajan finansijski izdatak koji donosi polazak u školu. Na ovaj način, lokalna samouprava želi da pruži direktnu i konkretnu podršku porodicama.

Naglašeno je da ovom odlukom Kraljevo ide u korak sa drugim razvijenim gradovima u Srbiji koji takođe sistemski pomažu roditeljima na početku školske godine.

Rebalansom budžeta doneta je odluka da se obezbede novčana sredstva za kupovinu udžbenika za sve prvake na teritoriji grada Kraljeva.