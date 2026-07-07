IVANJDAN PRAZNIK VERE, OBICAJA I VENCICA OD IVANJSKOG CVECA

Jedan od najlepsih letnjih praznika u pravoslavnom kalendaru danas okuplja vernike u hramovima, ali i cuva obicaje stare vekovima. Ivanjdan, praznik rodjenja Svetog Jovana Krstitelja,spoj je hriscanske tradicije i narodnih obicaja koji slave prirodu, veru i zajednistvo.

Sta ovaj praznik predstavlja i zbog cega se i danas pletu vencici od ivanjskog cveca, pogledajte u prilogu koji sledi.