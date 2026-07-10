На сто двадесет осмој, ванредној, седници Градског већа града Краљева, којом је председавао градоначелник града Краљева др Предраг Терзић, већници су разматрали 14 тачака дневног реда.
Донета су два закључка којима се утврђују Предлог одлуке о изменама Одлуке о буџету града Краљева и Предлог измена и допуна Програма уређивања грађевинског земљишта, оба за 2026. годину.
Већници су се позитивно изјаснили на седам закључака о упућивању финансијских извештаја са извештајима независног ревизора, за 2025. годину, за: ЈКП „Пијаца“, ЈКП „Чистоћа“, ЈКП „Путеви“, ЈКП „Водовод“, ЈЕП „Топлана“, Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“ и ЈП „Градско стамбено“, Скупштини града Краљева ради упознавања.
Донет је Закључак којим се утврђује Предлог програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Краљева.
Чланови Већа донели су Закључак о утврђивању Предлога одлуке о измени и допуни Одлуке о давању на коришћење непокретности у јавној својини града Краљева ЈКП „Водовод“ Краљево, чијим доношењем престаје да важи Закључак Градског већа број 06-440/2025-I од 30.12.2025.године.
Донет је Закључак о утврђивању Предлога одлуке о изменама и допунама Одлуке о условима и начину снабдевања топлотном енергијом.
О наведеним предлозима ће се изјаснити одборници на наредној Скупштини града Краљева.
Веће је донело два решења од којих је једно о давању сагласности странки за парцелацију катастарске парцеле број 3352/6 КО Краљево, а друго је у вези са давањем сагласности странкама за парцелацију и препарцелацију катастарских парцела број 451/119 и 450/116 КО Кованлук.
Odrzana 128. vanredna sednica Gradskog veca
На сто двадесет осмој, ванредној, седници Градског већа града Краљева, којом је председавао градоначелник града Краљева др Предраг Терзић, већници су разматрали 14 тачака дневног реда.