Odrzana 128. vanredna sednica Gradskog veca

Odrzana 128. vanredna sednica Gradskog veca

Od autora rtv-kv -
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На сто двадесет осмој, ванредној, седници Градског већа града Краљева, којом је председавао градоначелник града Краљева др Предраг Терзић, већници су разматрали 14 тачака дневног реда.​
​Донета су два закључка којима се утврђују Предлог одлуке о изменама Одлуке о буџету града Краљева и Предлог измена и допуна Програма уређивања грађевинског земљишта, оба за 2026. годину.
​Већници су се позитивно изјаснили на седам закључака о упућивању финансијских извештаја са извештајима независног ревизора, за 2025. годину, за: ЈКП „Пијаца“, ЈКП „Чистоћа“, ЈКП „Путеви“, ЈКП „Водовод“, ЈЕП „Топлана“, Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“ и ЈП „Градско стамбено“, Скупштини града Краљева ради упознавања.
​Донет је Закључак којим се утврђује Предлог програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Краљева.
​Чланови Већа донели су Закључак о утврђивању Предлога одлуке о измени и допуни Одлуке о давању на коришћење непокретности у јавној својини града Краљева ЈКП „Водовод“ Краљево, чијим доношењем престаје да важи Закључак Градског већа број 06-440/2025-I од 30.12.2025.године.
​Донет је Закључак о утврђивању Предлога одлуке о изменама и допунама Одлуке о условима и начину снабдевања топлотном енергијом.
О наведеним предлозима ће се изјаснити одборници на наредној Скупштини града Краљева.
​Веће је донело два решења од којих је једно о давању сагласности странки за парцелацију катастарске парцеле број 3352/6 КО Краљево, а друго је у вези са давањем сагласности странкама за парцелацију и препарцелацију катастарских парцела број 451/119 и 450/116 КО Кованлук.

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