Veća potrošnja vode tokom letnjih meseci i novi projekti u JKP Vodovod

Tokom letnjih meseci potrosja vode bude povecana, zbog cega iz JKP “Vodovod” apeluju na gradjane Kraljeva da vodu koriste racionalno.

Istovremeno, ovo javno preduzece nastavlja modernizaciju sistema kroz uslugu e korisnik za sve sugradjane, ali i pilot projekat digitalnih vodomera koji je je vec zaziveo u pojedinim delovima grade Kraljeva, dok se naredne godine nadaju i realzaciji projekta koji ce doneti novi nacin tarifiranja usluga.