Mesni odbor SNS u selu Ladjevci, saslušani predlozi mestana, dogovoreni prvi projekti.

Glas gradjana i rešavanje pitanja važnih za svakodnevni život meštana bili su u fokusu sastanka Mesnog odbora Srpske napredne stranke u selu Ladjevci, kome su prisustvovali poverenik GrO SNS Kraljevo i nacelnik Raškog upravnog okuga Stefan Adžić , direktor JP “Vodovod” Aleksandar Nestorović , direktorka JP za uredjivanje gradjevinskog zemljišta Biljana Rakić , clan Glavnog odbora i odbornica u Skupštini grada Kraljeva Violeta Simović, kao i direktor JP “Putevi” Mirko Vuković ,koji su sa meštanima razgovarali o prioritetima i mogućim rešenjima za naredni period.