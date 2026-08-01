POŽAR U FIRMI “STEEL IMPEX”POD KONTROLOM,NEMA POVREDJENIH

Požar u firmi „Steel Impex” pod kontrolom, nema povređenih

U firmi „Steel Impex” u Kraljevu, u blizini Dositejeve ulice, danas je izbio požar kada se zapalio reciklažni otpad, odnosno gume i bela tehnika, potvrdili su iz Sektora za vanredne situacije. Na lice mesta ubrzo su stigla tri vatrogasna vozila, požar je stavljen pod kontrolu i nema opasnosti od njegovog daljeg širenja.

Kako za Televiziju Kraljevo navodi operativna direktorka kompanije, Maja Muškinja, radnik obezbeđenja oko 11 časova nije uočio nikakav plamen. Prema njenim rečima, sumnja se da je požar podmetnut ili da je do njega došlo usled paljenja sedišta.

U incidentu nema povređenih. Na terenu su, pored vatrogasaca, angažovani i bageristi i vozači ove firme koji posipaju zemlju kako bi se vatra što pre u potpunosti ugasila, pa se očekuje da će požar ubrzo biti potpuno lokalizovan.