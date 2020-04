KON: SMIRIVANJE EPIDEMIJE MOŽE SE OČEKIVATI SREDINOM MAJA

“Procenat smrtnosti je 1,93. Broj preminulih osoba muškog pola je 76, a ženskog 34”, rekao je Kon.

Do sada je testirano 6.567 zdravstvenih radnika, pozitivno je 616 i broj testova čiji se reultat čeka je 954. Do sada je 4.938 izdatih rezultata.

Zdravstveni radnici imaju svu opremu

Različita metodologija testiranja

“Proširujemo testiranje i tražimo one sa najlakšim simptomima. Upoređenja sa drugim zemljama nemaju smisla, jer se koriste drugi podaci. U ovom trenutku može da se upoređuje broj umrlih na 100.000 stnovnika, sve ostalo je neuporedivo”, istakao je Kon.

“Popuštanje mera vanrednog stanja je jedna stvar, a epidemija će se odjaviti kad ne bude kovida uopšte. Tokom leta imamo ozbiljan plan da istestiramo populaciju. Dotle će i novi podaci da stignu o virusu i biće poznato kakvi su njegovi potencijali. Mi smatramo da je testiranje prerano otpočeti odmah, treba sačekati da se završi epidemija da bismo imali sliku imuniteta. Mere će trajati, ne ovakve kao sada, ali će se o tome razmišljati. To će se polako popuštati kako vreme odmiče”, naglasio je Kon.

“Ali je bio jak otpor i tada smo doneli odluku da će morati dugo da izostaju iz škole da se to produži do gašenja potencijala ovog virusa. U Ministarstvu prosvete se pripremaju za završetak školske godine. Realno je da ćemo sredinom maja početi o tome da raspravljamo kada budemo smirivali situaciju u zemlji što će mislim biti realno”, naveo je Kon.

Povećan obim testiranja

“Što se tiče onih koji su pozitivni a nisu imali simptome, to su oni bez svesti o bolesti, a sa potencijalom za širenje. Pozitivnost može da se održava do mesec dana. Pozitivan test znači da treba da nastave sa samoizolacijom, pa tek kada budu negativni mogu da se vide sa drugim ljudima. To je samo dokaz kvaliteta testa”, navele ja Miloševićeva.

Miloševićeva kaže da ne postoji poseban krizni štab za zaštitu mentalnog zdravlja građana, ali postoji poseban telefon 0800 309 309 za pomoć tim osobama.