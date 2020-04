Vučić: Možda ukinemo vanredno stanje sledeće nedelje, policijski čas od četvrtka do subote

Aleksandar Vučić je u specijalnoj emisiji “Oko” rekao da je u početku vladao veliki strah kod ljudi, a kada prežive, niko neće da prizna da smo imali dobre mere, nego se to podrazumeva.

Mere za 1. maj

Rekao je da su on i premijerka i večeras razgovarali sa lekarima i da će sutra izaći sa predlogom mera.

Predlog će biti da u četvrtak u 18 časova počne zabrana kretanja koja će da traje do subote u pet ujutru. Navodi da se želi na taj način postići održanje broja zaraženih ispod pet odsto.

U subotu i u nedelju zabrana kretanja počeće u 18 časova i trajaće do pet ujutru. A penzioneri će moći napolje posle 18 časova.

Dodatno pravilo je zabrana okupljanja ljudi. Svako okupljanje više od pet ljudi biće prekršaj.

“Ukidanje vanrednog stanja moguće do kraja sledeće nedelje”

Predsednik Vučić navodi da će morati da bude bržeg otvaranja granica.

“Ali tu ćemo da reagujemo i sa brzim testovima. Onaj ko dođe u hotel moći ćemo da mu kažemo pozitivan si idi do bolnice. Nama nije stalo do vanrednog stanja. Jedva čekamo da ga ukinemo. Mi želimo da odemo iz vanrednog stanja. Moramo da sačekamo da imamo sedam dana ovakvih. Posle toga nema policijskog časa ni ničega”, kazao je Vučić.

“Davanjem 100 evra građanima hoćemo da podstaknemo potrošnju”

Predsednik Vučić navodi da svako ko se javi i državljanin je Srbije dobiće taj novac.

“Mislili su da nemamo novca. Odjednom smo na udaru i napadnuti smo zato što dajemo pare. Do sada su ljudima u Srbiji samo uzimali pare. Mi sada novac dajemo. To je isto što radi Šinzo Abe, Donald Tramp i svi koji mogu. Hoćemo da podstaknemo potrošnju i psihološki odnos prema budućnosti”, kaže predsednik. Dodaje da ako bismo potrošili od 300 do 500 miliona evra u Srbiji, od milijardu i 400 miliona koliko potrošimo svake godine u inostranstvu, imali bismo bolji rast.

” Od 7. maja počinje isplata minimalca”

Vučić navodi da je u prvih 15 dana 12.000 ljudi ostalo bez posla, a onda je, nakon najave mera, 9.000 ljudi vraćeno na posao.

“Od 7. krećemo sa isplatom minimalaca. I to je prva tranša, skoro 300 miliona evra moramo da isplatimo. Imamo problem sa oko 2.500 slobodnih umetnika. Gledamo kako da im pružimo posebnu pomoć za izlazak iz krize, a oni nisu obuhvaćeni ovim minimalcem. Gledamo i lica sa invaliditetom i koji nisu penzioneri da dobiju i sto evra odmah unapred da ne moraju da pozivaju bilo koga telefonom”, kazao je Vučić.