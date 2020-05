U periodu od 5.marta do 5.juna građani kraljeva mogu izvršiti uvid u jedinstveni birački spisak, svakog dana i subotom od 07 do 15 časova. Od proglašenja izbornih lista, pravo na uvid i na podnošenje zahteva za promenu u biračkom spisku ima podnosilac liste ili lice koje on ovlasti.