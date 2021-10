Mladi volonteri Crvenog krsta Kraljevo, pre nekoliko dana prisustvovali su novoj obuci, a to je obuka spasavanja u ekstremnim uslovima. Kako kažu, bila je to najteža obuka do sada, ali su zadovoljni što su naučili još nešto novo, što kasnije mogu da prenesu i novim, budućim volonterima.