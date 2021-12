POKUŠAJ UBISTVA NA KOPAONIKU

​

Brzom akcijom pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova u Raški rasvetljeno je krivično delo ubistvo u pokušaju i zbog osnova sumnje da je izvršio ovo krivično delo uhapšen je A.M.(1992) iz Beograda.

Sumnja se da je A.M. juče,ispred ugostiteljskog objekta na Кopaoniku, nožem naneo teške telesne povrede tridesetšestogodišnjem sugrađaninu koji je prevezen u Кliničko-bolnički centar Srbije u Beogradu.

A.M. je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Кraljevu.