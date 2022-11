GORKI LIST UGOSTIO PRIJATELJE NA SPEKTAKULARNOJ PROSLAVI

Oko 500 zvanica na jedinstvenom gala događaju oduševljeno je pozdravilo dodelu

priznanja našoj spisateljici, slikarki i novinarki Mirjani Bobić Mojsilović za ženu

koja traje, odnosno glumačkom bardu Voji Brajoviću za muškarca koji traje.

Tvorac vodećeg brenda Gorki List, Vojin Đorđević, u uvodnom delu događaja na

scenu je pozvao Miloša Bikovića kako bi predstavili saradnju koja traje uspešno

već četiri godine i drugi spot koji rade zajedno. Premijerno prikazani spot ispraćen

je gromkim aplauzom, a Biković je podelio svoj utisak o ovoj saradnji rečima da se

kroz rad na Gorkom Listu oseća kao deo velike porodice koja čuva tradiciju,

tradicionalne proizvode i vrednosti iz Srbije, na pravi način kako to rade u svetu, a

posebno ga raduje kada vidi da se taj duh prenosi sa oca na sinove kao što je to

slučaj u porodici Đorđević.

Celo veče je obeležio slogan Gorkog Lista "Neka traje", jer se slavilo trajanje,

dugovečnost i čuvanje svih lepih i dobrih trenutaka u životu.

Ovogodišnjoj gala proslavi prisustvovali su brojni gosti, među kojima su još i Nucci

koji je izveo nekoliko pesama, Ana Stanić koja je otvorila gala veče, zatim Jelena

Tomašević, Neda Ukraden sa ćerkom Jelenom Bilbijom Minović, Dragica

Radosavljević Cakana, Ana Sević sa suprugom Danielom Nedeljkovićem, Marina

Tadić, Ivana Dudić, Nataša Bekvalac, Jasna Milenković Jami sa ćerkom Leom,

Suzana Perić, nekadašnja članica grupe „Hurricane“ Ivana Nikolić, Duška Jovanić,

Anabela Atijas, Kristina Kija Kockar, Srđan Predojević sa suprugom Mirjanom,

Dejan Tomašević, Biljana Topić, Lena Bogdanović i drugi.