UHAPŠEN JOŠ JEDAN MLADIĆ IZ KRALJEVA ZBOG IZAZIVANJA PANIKE I NEREDA

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kraljevu uhapsili su V. D.(2005) iz Kraljeva, učenika srednje škole u ovom gradu zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje panike i nereda.

On se sumnjiči da je na jednoj društvenoj mreži okačio kratak video zapis na kojem je prikazao svoju školu sa natpisom da je osumnjičeni za izvršen zločin 3.maja u Beogradu pušten iz pritvora i da je došao u Kraljevo da pobije pola njegove škole.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Kraljevu.